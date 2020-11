Fiorentina-tränaren: "Vi får göra det bästa av Zlatans frånvaro"

Zlatan Ibrahimovic är skadad och missar därmed Milans möte med Fiorentina på söndag i Serie A. Nu menar Fiorentinas tränare Cesare Prandelli att Milan, som toppar Serie A, är ett minst lika starkt lag även utan den 39-årige svensken på planen.

- Vi får göra det bästa av hans frånvaro, men det hänger på oss, då Milan fortfarande är ett väldigt starkt lag utan "Ibra", säger tränaren enligt Football-Italia.

Prandelli menar vidare att han hoppas på att Franck Ribery kliver fram mot Milan.

- Franck måste vara huvudpersonen i Fiorentina, även om vi inte får vara beroende av honom. Han måste vara mer involverad och inte isolera sig på ett ställe, säger Prandelli.

Matchen börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.