Från "Kvickan" till "Kvaradona" - Kvaratschelia har chockat Europa: "Årtiondets billigaste spelare"

Chvitja Kvaratschelia, 21, har på kort tid växt ut till en världsstjärna. I höst har han levererat fem mål och två assist på åtta matcher med Napoli i Serie A, och dessutom sett till att den italienska storklubben bärgat tre raka segrar, däribland mot Liverpool, i Champions League.

För bara ett år sedan var det inte lika många som kände till den 21-årige georgiern.

Kvaratschelia, som på den tiden spelade i ryska Rubin Kazan, blev först känd för den svenska publiken i samband med Blågults bortamöte med Georgien i november i fjol i VM-kvalet.

Landslagsscouten Lasse Jacobsson lyfte då fram Kvaratschelia - eller "Kvickan" som han kallade honom för - som ett stort hot i kvalmatchen på Batumi Stadium.

- Han heter ju Chvitja i förnamn, så det är därför det blev "Kvickan". Kvaratschelia är ju lite svårt att uttala ibland, säger Jacobsson och skrattar.

Scouten fortsätter:

- Det var inte många som trodde han var så bra, även om jag hade sett det innan. Han är riktigt vass.

Jacobsson såg inför matchen hundratals klipp på Kvaratschelia för att förbereda de svenska spelarna, men i slutändan blev det ändå två mål av 21-åringen till 2-0-seger för Georgien i kvalmatchen.

- Ja, det är ju ett tag sedan nu, men i de lägena han får är han ju giftig. Det är som med alla bra spelare, man vet om att de är bra och har varnat för dem, men det är svårt ändå. Det var till exempel många som tyckte att vi kunde tagit Haaland (Erling Braut) lite bättre när vi mötte Norge, men det borde de ju kunna i Premier League också. Alla vet ju om att han kan göra mål, men om en spelare är tillräckligt bra och gör bra saker är det svårt att försvara sig mot det också.

Efter den där tunga landskampen för svensk del gick Kvaratschelia, på grund av Rysslands invasion av Ukraina, från Rubin Kazan till Dinamo Batumi i Georgien innan han i somras flyttade vidare till Napoli för runt 110 miljoner kronor. Det är en övergångssumma som i dag överraskar många.

C Mores expert Hasse Backe är förvånad över att Napoli kunde få Kvaratschelia så billigt sett till vilket kvalitet som yttern visat upp så här långt den här säsongen.

- Det måste vara årtiondets bästa scouting och billigaste spelare på den nivån, säger han.

Varför tror du inte att fler klubbar drog i honom, så att övergångssumman steg ytterligare?

- Det är intressant. Jag skulle gärna vilja se hur andra klubbar scoutat honom och vad de skrivit för plus och minus om honom. Hur är han mentalt? Hur är han i motgång? Det kan vara sådana bitar och det har vi inte fått se, framför allt hur han hanterar egna motgångar och ett lags motgångar. Det kan vara mentala aspekter också i det hela, men det är omöjligt att veta hur andra värderat, säger Backe.

Il Messaggero-journalisten Emiliano Bernardini tror i sin tur inte att så många kände till Kvaratschelia, och att det faktum att 21-åringen var ett oskrivet kort kan gjort andra storklubbar osäkra.

- Ingen förväntade sig något av honom. Han kom som en okänd spelare, och det var nog bara ett fåtal som såg potentialen. Det är ingen slump att de stora i vår liga, som Juventus, Inter och Milan, inte tittade på honom, säger den italienske journalisten och fortsätter:

- Jag tror redan att hans värde har tredubblats och många klubbar i Europa ångrar nog att de inte "uppräckte" honom.

Bernardini är så här långt mer än imponerad av Kvaratschelias framfart i Serie A.

- Han har haft en förödande inverkan i Serie A. Han är en spelare som omedelbart tagit till sig mentaliteten i den italienska ligan och är det bästa köpet på transfermarknaden, säger han

- Han är ostoppbar, i varje match har han varit avgörande. Jag tror bara att han kan växa ytterligare, men han måste samtidigt vara bra på att inte påverkas av omgivningen. Supportrar kan vara fotbollsspelares förbannelse, så han behöver hålla huvudet kallt, fortsätter han.

Vad är det då som gör Kvaratschelia så bra? Hasse Backe lyfter fram georgierns fart med boll.

- Det är just genombrottskraften när han har boll, att han kan hålla samma fart när han gör riktningsförändringar, och det är ett jäkla fåtal spelare som kan det. När man går in i en mot en-situationer tappar man ofta lite fart, men han klarar av att driva i ett riktigt högt tempo och göra riktningsförändringar utan att det ser ut som att han tappar fart. Därför blir han oerhört svårstoppad. Jag tycker också att han är osjälvisk. Han går inte bara på avslut själv när han har mindre bra lägen, utan visar upp en spelförståelse med att hitta spelare i bättre positioner. Han har en oerhörd potential.

Lasse Jacobsson är inne på samma spår och tycker att 21-åringen är mångsidig.

- Det är just det flytet han har med bollen, samtidigt som han gärna vill spela med bästa foten in mot planen från vänsterkanten. Han har heller inget behov av att gå in varje gång, då han har en hyfsat bra vänsterfot också, så han kan också gå ut till kortlinjen och spela in bra från assistytan och få assist på det sättet också. Han är inte låst vid en sak, och kan använda båda fötterna. Han springer inte och snurrar med bollen, och dribblar och har sig. Han har en jävla förmåga att peta bollen vid rätt tillfälle när han ska ta sig förbi spelare. Det är någonting man bara har med sig. Han har det i sig naturligt.

I Neapel har Kvaratschelia på kort tid blivit väldigt uppskattad.

C Mores kommentator och Napoli-supportern Christoffer Svanemar menar att den georgiske landslagsspelaren blivit en supporterfavorit, och dessutom fått ett starkt bevis på det, då han är en av få Napoli-spelare som fått en väggmålning inne i Neapel.

Detta bara åtta omgångar in i hans första säsong med klubben.

- Han har tagit staden och supportrarna med storm - från ingenstans, helt utan rykte och dessutom på samma position som Insigne (Lorenzo). Det är hyfsade skor att fylla, men det har han gjort, och det finns ett tydligt bevis på det. Det finns en känd gatukonstnär i Neapel som brukar göra målningar av stora spelare. Han har bland annat gjort det på Mertens (Dries), Insigne (Lorenzo) och Maradona (Diego) och redan nu har han gjort en på Kvaratschelia, vilket säger en del om vilken status han fått på väldigt kort tid, då det vad jag vet är rekordsnabbt som det dykt upp en väggmålning på en spelare.

Kvaratschelia har till och med, då och då, börjat kallas för "Kvaradona", vilket har koppling till den argentinske legendaren och förre Napoli-stjärnan Diego Maradona.

- Man är helt sålda på spelartypen och personen. Han har varit ganska lågmäld utanför planen. Han syns inte i flashiga butiker och kommer inte med dyra bilar och sådana grejer, samtidigt som han inte pratat så mycket. Det är endast aktioner på planen som gjort att folk oerhört snabbt tagit honom till sig. Smeknamnet "Kvaradona" är väl sagt med en ganska stor dos ironi, men det finns något där.

Frågan är då hur långt Kvaratschelia kan nå? Är Napoli slutdestinationen?

Hasse Backe tror att Napoli kommer göra en bra affär och sälja stjärnan till Premier League i framtiden.

- Han är en spelare för en ännu större liga. Jag tror absolut att han är en spelare för Premier League med tanke på hans genombrottskraft. Napoli går som tåget, så det är en utmärkt tid för honom nu att tillhöra Napoli, då det kommer utveckla honom hela tiden, samtidigt som han också får Champions League-spel i kroppen. Det är en jäkla utveckling på honom, så det luktar väl väldigt mycket Premier League på sikt, säger han och avslutar:

- Utvecklas han så här kommer de göra en jätteaffär.

Napoli toppar tabellen med 20 poäng efter åtta omgångar och ställs under söndagskvällen mot Cremonese på bortaplan i Serie A.

Matchen börjar klockan 18.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.