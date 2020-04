Gammal är äldst - här är tre spelare i Serie A som vunnit skytteligan vid hög ålder: "Ålder är sekundärt"

Fabio Quagliarella, Luca Toni och Dario Hübner har alla vunnit skytteligan i Serie A. Vad just dessa tre har gemensamt? Samtliga var över 35 år gamla när de tog hem il capocannoniere. - Ett bra bevis på att ålder är sekundärt, säger C Mores expert Vicki Blommé.

Säsongen 1929/1930 var säsongen då Serie A visade upp sig för fotbollsvärlden för första gången. Åren dessförinnan utsågs en mästare genom ett slutspel som avgjordes mellan de främsta lagen från olika lokala serier. Historiska vinnare av den första Serie A-säsongen någonsin blev Ambrosiana-Inter, i dag känt som enbart Inter. Vem som vann skytteligan den säsongen? Giuseppe Meazza, blott 19 år gammal, med sina 31 fullträffar.

Genom åren har il capocannoniere (titeln för flest gjorda mål i Serie A) mestadels hamnat - inte helt oväntat - hos en italienare. Den förste icke-italienaren att ta hem skytteligan var uruguayaren Pedro Petrone säsongen 1931/1932 (som förvisso delade titeln med italienaren Angelo Schiavio). Genom åren har även två svenskar varit ligans främste målskytt. Det rör sig så klart om Gunnar Nordahl och Zlatan Ibrahimovic.

Med den här bakgrunden har Fotbollskanalen valt ut tre säsonger för att studera spelarna, som den säsongen tog hem il capocannoniere, lite närmare. Vad som var specifikt med just de här tre säsongerna? Samtliga spelare som vann skytteligan var där och då över 35 år gamla. Vad beror det på, att en spelare som är 35+, kan vinna skytteligan i en av Europas bästa ligor? Kan det vara tempot, månntro?

Säsongerna det rör sig om är säsongen 01/02, 14/15 samt 18/19.

***

Säsongen 2001/2002 vann Juventus Serie A, med en poängs marginal ner till Roma på andraplats. I mästarlaget noterades David Trézéguet, då 24 år gammal, för 24 fullträffar. 24 baljor som tog upp honom i topp av skytteligan. Men fransmannen var inte ensam om att göra flest mål den här säsongen. Trézéguet fick nöja sig med att dela tronen med Piacenzas 35-åring Dario Hübner.

Piacenza slutade den här säsongen tolva i Serie A och höll sig kvar i serien med tre poängs marginal. Under säsongens sista omgång gjorde Trézéguet mål för sitt Juventus borta mot Udinese redan efter två minuters spel - ett mål som han säkerligen trodde skulle räcka för att ta hem skytteligan. Men Hübner ville annat och såg till att de båda delade på titeln genom att göra två mål i Piacenzas möte med Hellas Verona - där den sista fullträffen kom med sex minuter kvar av ordinarie tid.

- Hübner var en utpräglad målskytt och gjorde mål på varje nivå han spelade. Förutom skytteligan i Serie A så har han blivit capocannoniere i både Serie B och C, vilket säger en hel del om hans näsa för mål. Fel på konkurrensen var det verkligen inte bland Serie A:s anfallare den säsongen, så hans skicklighet med både fötter och huvud, samt säkra straffar, gjorde att han tog hem priset, säger C Mores expert, Vicki Blommé, om Hübners säsong.

Säsongen 2001/2002 blev den enda säsongen som Hübner vann skytteligan i Serie A. Sommaren 2003 lämnade italienaren sedan klubben för Ancona innan den fortsatte i flera klubbar i hemlandet. Faktum är att Hübner inte avslutade karriären förrän 2011, vid 44 års ålder. Och visst hade han en näsa för mål, Muggia-sonen. Totalt blev det 74 mål på 143 Serie A-matcher, 116 mål på 234 Serie B-matcher samt 19 mål på 31 matcher i Coppa Italia, för att nämna några turneringar.

***

Säsongen 2014/2015 vann, så som många andra säsonger, även Juventus Serie A. Den här säsongen gjorde man det i överlägsen stil och hade hela 17 poängs marginal ner till tabelltvåan Roma. Trots att Juve vann ligan i överlägsen stil hade laget ingen spelare som toppade skytteligan. Bäste målskytt i de svartvita den här säsongen var Carlos Tévez, som noterades för 20 fullträffar.

I stället kunde en 22-årig Mauro Icardi stoltsera med att vinna skytteligan med sina 22 baljor - vid 22 års ålder - i det Inter som först slutade på åttondeplats i Serie A. Men argentinaren var inte ensam högst upp på tronen. Det fanns nämligen en till anfallare som lade beslag på den - som var 16 år äldre än Icardi. Nämligen Hellas Veronas Luca Toni som vid den här tiden var 38 år gammal.

Faktum är att Luca Toni, vars Hellas Verona slutade på plats tretton den här säsongen, var 13 minuter från att vinna skytteligan på egen hand. Luca Toni hade i den sista omgången kvitterat till 1-1 när Hellas Verona tog emot Juventus på hemmaplan. Ett mål som satte press på Icardi för att kunna vinna skytteligan. Men Icardi svarade och gjorde först 2-0-målet mot Empoli innan han - 13 minuter från fulltid - skickade in 4-2 och såg därmed till att 22-åringen och den 16 år äldre Luca Toni delade på il capocannoniere.

- Jag minns Luca Tonis kamp mot Icardi. Det var den unge "bad guy"-Icardi mot den äldre väldigt omtyckte Toni. Att de till slut delade på titeln blev ett bra bevis på att ålder är sekundärt, säger Blommé.

- Spelet i straffområdet och målsinnet var Tonis stora styrkor och det är saker som inte försvinner med åldern, till skillnad mot till exempel snabbhet. Att han gör det i ett lag på nedre halvan gör det än mer imponerande och jag tror det delvis beror på att man så tydligt söker honom i sitt anfallsspel. Han var lagets stora ledare och stjärna och den som laget byggde sin spelidé på. I en större klubb finns det fler spelare som ska dela på målskyttet. Och även imponerande av Toni att vinna skytteligan med nio års mellanrum.

Precis. Förutom att vinna skytteligan säsongen 2014/2015 tog Luca Toni även hem titeln säsongen 2005/2006, då han skickade in 31 baljor för Fiorentina, något som gjorde att han vann skytteligan på egen hand.

Toni avslutade sedan karriären 2016 och Hellas Verona blev hans sista klubb. Totalt blev det 157 mål på 344 matcher i Serie A, 46 fullträffar på 83 Serie B-matcher - och han hann även med att göra 38 mål på 60 matcher för Bayern München i Bundesliga.

Efter spelarkarriären gjorde även Luca Toni en säsong som manager för Hellas Verona mellan 2016 och 2017.

***

Säsongen 2018/2019, det vill säga förra säsongen, vann (återigen) Juventus Serie A. Och Juve gjorde det med elva poängs marginal, den här gången till Napoli som knep andraplatsen. Men trots att ligan vanns av Turin-klubben hade laget ingen spelare i topp av skytteligan. Juves bäste målgörare den här säsongen var Cristiano Ronaldo, då 34 år gammal, som noterades för 21 mål. Inte dåligt för en 34-åring, men det fanns en 36-åring som var värre. Nämligen Sampdorias Fabio Quagliarella, som på egen hand tog hem il capocannoniere med sina 26 gjorda mål - tre fullträffar mer än Atalantas Duván Zapata som slutade tvåa i skytteligan.

Faktum är att Quagliarella efter elva spelade omgångar "bara" stod på fyra gjorda mål. I den tolfte omgången mot Roma fick han sedan sitta på bänken för sitt Sampdoria. I matchen därpå, mot Genoa, var han åter i startelvan och då kom islossningen. Ett mål i Genoa-mötet följdes upp med mål i ytterligare åtta matcher i rad innan han till slut landade på 26 gjorda mål på 37 framträdanden.

- Jag minns många spektakulära mål från den här säsongen, vilket han alltid haft en förmåga att göra. Men jag minns särskilt klacken mot Napoli och flera skickliga volleymål, säger Blommé.

- Det var en otrolig prestation och dessutom gjorde han sin solklart bästa säsong poängmässigt någonsin. Självklart berodde det på den höga kvalité som han besitter, han har alltid haft en hög högstanivå - och här lyckades han leverera över en hel säsong. Men det är också ett resultat av ett väldigt väl fungerande Sampdoria, vars anfallsspel imponerade stort under lagets dåvarande tränare Marco Giampaolo.

Ännu har 37-årige Quagliarella inte lagt skorna på hyllan. Anfallarens nuvarande kontrakt med Sampdoria sträcker sig till nästa sommar och fram till det att Serie A stoppades den här säsongen var han noterad för nio mål på 21 framträdanden.

Totalt så här långt då, under karriären? Då har det blivit 162 mål på 460 Serie A-framträdanden för Quagliarella - som även har tryckt dit åtta mål på 29 matcher för det italienska landslaget.

***

Så, vad beror det på att just dessa tre anfallare vann skytteligan under de här tre åren? Ger Serie A de äldre spelare chansen oftare? Eller stämmer fördomen som många har om ligan, att det helt enkelt går för långsamt?

- Jag tror det handlar mer om spelartypen och dennes uppgifter på planen, snarare än tempo och ålder, åtminstone i de här tre fallen. Dessa tre anfallare hade/har sina största styrkor i boxen och tilläts fokusera på just det. I stället för att lägga för stor kraft defensivt, eller ta krävande löpningar över större delar av planen, så var de i stället på rätt plats vid rätt tidpunkt och alla var otroligt skickliga i avslutsmomentet. Dessutom anpassade alla tre lagen sitt spel mycket efter sin anfallare för att få ut som mycket som möjligt av dem, säger Blommé.

