Gattuso efter Donnarummas miss: ”Alla kan göra misstag”

Inter avgjorde Milanoderbyt sent när Marco Icardi nickade in matchens enda mål. I efterhand har Milans målvakt Gianluigi Donnarumma fått mycket kritik, då han missbedömde Matias Vecinos inlägg och gav Icardi ett öppet mål att nicka in bollen i.

Målvkaten har haft en svagare säsongsinledning, men nu blir han försvarad av hans tränare målvakten.

- Alla fotbollsspelare kan göra misstag, säger Gennaro Gattuso på presskonferensen inför Milans möte med Real Betis i Europa League och fortsätter:

- Det var flera misstag vid målet, inte bara från Donnarumma. Vi behöver bli bättre i det hänseendet, vi måste jobba på träningarna för att bli bättre. Det är mycket press på oss.

Målvakten är inte med Milan för tillfället, då en nära anhörig till honom har gått bort. Gattuso har därför inte haft möjlighet att prata med honom sedan derbyt, men säger att målvakten bara behöver fortsätta jobba på sitt spel.

- Till de som vill se Donnarumma bänkad kan jag säga att han växer som målvakt och alla kan se det. Jag tar inte vägledning från fansen när jag tar ut laget, trots respekten jag har för dem, säger Gattuso.