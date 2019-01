Gattuso om Higuains feber: "Låter som ett skämt - men det är sant"

Milans argentinske stjärna Gonzalo Higuain är i ropet i Italien. Anfallaren, som förra sommaren blev utlånad från Juventus till Milan med en köpoption inskriven i avtalet, uppges vara nära en flytt till Chelsea och rapporterades i svallvågorna av det missa kvällens möte med Juventus i supercupen i Saudiarabien.

Anfallaren var inte med när Milan-truppen under onsdagen poserade på en bild med Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman i Jeddah, då han uppgavs vara sjuk. Det ledde i sin tur till ytterligare spekulatationer om att han är så gott som klar för Londonklubben, men trots det fick han i kväll ett inhopp i 1-0-förlusten mot Juventus.

Efter mötet fick Milan-tränaren Gennaro Gattuso åter frågor om argentinaren och hävdade att Higuain hade feber natten till i dag, vilket var anledningen till att han inte fanns med på bilden som togs ihop med övriga i laget.

- Han är för stunden ledsen. Han hade feber förra natten och vi gjorde allt för att få honom att bli bättre, men han spelade inte så mycket (mot Juventus), då jag föredrar fräschare spelare, säger Gattuso enligt Football-Italia.

- Det låter som ett skämt, men ärligt, det är sant. Higuain var inte med på bilden när den saudiska prinsen (Mohammed bin Salman, kronprins) kom på besök eftersom att jag var rädd att viruset skulle sprida sig till de andra spelarna. Det var mitt beslut, fortsätter han.

Gattuso fick därefter en fråga om kvällens möte var Higuains sista match i Milan-tröjan, men ville inte kommentera det.

- Jag brinner inombords. Vi har 25 spelare, låt oss prata om det här (supercupen) nu. Vi slickar våra sår och får se vad som händer i morgon.

#ACMilan wanted to thank the Saudi Prince and President of the General Sport Authority, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, for the great welcoming during his visit with the team and management on the morning of the #SuperCup Final#JuveMilan #Supercoppa pic.twitter.com/BSJ9BvWtVR