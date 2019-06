Gustafson om nya rollen i Verona och framtiden: "Ingen aning om vad som kommer hända"

Samuel Gustafson har under året varit utlånad från Torino till Hellas Verona. Inledningsvis satt han en del på bänken i Serie B-klubben, men sedan slutet av november har han varit mer eller mindre gjuten i startelvan.

- Det började lite sådär för mig. Jag spelade inte så mycket, men sedan jobbade jag mig in i det. Jag har fått spela på en annan position än vad jag har gjort tidigare, som balansspelare. Tidigare spelade jag mest som offensiv mittfältare i 4-3-3. Den förändringen har varit positiv för mig och det hade jag på känn redan innan jag blev placerad där av min tränare. Enligt mig själv får jag göra mer av det jag är bra på i större utsträckning där än vad jag får som offensiv mittfältare här i Italien och i klubben jag är i nu, säger Samuel Gustafson till Fotbollskanalen.

Vad är det du får ut av att spela på den positionen?

- Positionen är ju lite annorlunda i Italien gentemot många andra länder. I Sverige är man ju mer än "städare" som ska balansera laget, men i Italien är man ju regissör, så man nuddar ju bollen väldigt ofta. Om du då har ett bra passningsspel med struktur och sådana saker så får du ut väldigt mycket av att spela där jämfört med att spela offensiv mittfältare. Som offensiv mittfältare i Italien ska man ju vara lite mer av ett kärnkraftverk där man ska löpa i djupled och vinna dueller. Jag är ju den jag är och ska jag springa omkring och tacklas så går ju inte alltid det, jag har ju andra kvaliteter. Då tycker att jag det passar bättre att spela längre ned.

- Dessutom har vi jobbat med passningsspelet under hela året och att spela konstruktivt bakifrån, och det passar mig väldigt bra. Om man då är i en position där man är inblandad mycket i spelet så blir det en stor roll.

Säsongen är inte riktigt över för Hellas Verona ännu. Laget har en match kvar att spela mot Cittadella i play off-final om spel i Serie A nästa säsong. Cittadella vann det första mötet lagen emellan med 2-0. Vad som händer efter säsongen har dock inte Gustafson riktigt klart för sig.

- Jag har ett år kvar på kontraktet med Torino, över nästa säsong också. Så rent kontraktsmässigt så ska jag tillbaka till Torino, men jag har ingen aning om vad som kommer hända. Det är fler viljor än min som ska uttryckas. Rent konkret blir jag Torinospelare i sommar igen, sedan vet jag inte vad de vill göra. De har precis spelat klart sin säsong och vi är fortfarande inne i vår. Jag vet inte riktigt som händer.

Vad var det du hoppades på med lånesejouren?

- Att inte sitta på bänken, det var väl det jag hade hoppats på. Helt enkelt att få mer speltid än vad jag fick i klubben som äger mig. Och det har varit bra. Förra året var jag sex månader i Perugia och Hellas Verona är ett steg upp från den nivån. Så det har varit ett steg upp mot den utlåningen (Perugia) vad gäller storlek på klubb, engagemang, intresse runtomkring och så där. Jag har fått ut mer av det här året än vad jag fick av förra året.

- Målsättningen var att bli bättre och spela matcher. Det tycker jag att jag har gjort och jag tycker att jag har blivit bättre också. Det är klart att jag är nöjd med det.

Diskuterar du med Hellas Verona om en fortsättning?

- Nej, men jag har varit nöjd med det här året och de har varit nöjda med mig det här året. Det är klart att vi pratar med varandra, men vad det mynnar ut i vet jag inte. Man vet inte heller vad Torino tycker om det, så det är ingen idé för mig att spekulera i vad som kan hända.

Vad är dina chanser att slå dig in i Torino nu efter den här säsongen?

- Ingen aning, det vet man aldrig. Jag var bara där två veckor under Walter Mazzarri (tränare, Torino) och man vet inte om han blir kvar och sedan är det en ny sportchef på väg in. Det är massa faktorer som spelar in. Jag får uttala mig om det i ett senare skede i sådana fall.

Har du haft någon dialog med Torino under den här perioden?

- Ja, men den har ju inte varit dagligen.

Samtidigt som Gustafsons framtid inte riktigt är spikad uppgav grekiska gazzetta.gr för en dryg vecka sedan att mittfältaren är på Aris Thessalonikis önskelista. Det påstådda Greklandsintresset känner han dock inte till själv.

- Nej, vi är fortfarande i säsong här och jag försöker avsluta den på bästa möjliga sätt. Sedan tar jag och kikar lite i tidningen.

Du läser inte de grekiska sajterna?

- (skratt) Just de grekiska hemsidorna har jag inte fastnat för. Det verkar vara lite jobbigt med språket.