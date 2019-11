Hellas-supporter stängs av i elva år efter rasistiskt utspel mot Balotelli

Mario Balotelli, 29, blev under söndagens ligamöte mellan Brescia och Hellas Verona utsatt för rasism. Anfallaren tröttnade till slut på Hellas-supportrarnas rasistiska ramsor och ville lämna planen, men blev stoppad av med- och motspelare. Spelet avbröts, men fortsatte sedan och matchen avslutades som vanligt.

Nu meddelar Hellas Verona att en ledare för en Ultrasgrupp till klubben stängs av i elva år, fram till den 30 juni 2030 efter ett rasistiskt utspel mot Balotelli. I en intervju efter matchen sa ledaren bland annat att Balotelli är "en clown" och att anfallaren "aldrig kan bli en komplett italienare". Det fick han därmed nu ett kännbart straff för.

Tidigare under tisdagen meddelade även Serie A:s disciplinära instans att Verona i nästkommande hemmamatch tvingas stänga delar av arenan, där rasistiska ramsor sjöngs under mötet med Brescia.

Balotelli lämnade inför den här säsongen Marseille för flytt till Brescia och spel i Serie A. Hittills är den italienske anfallaren noterad för två mål på sex ligamatcher.