Higuain med första målet i Milan-tröjan

Efter segern mot Roma senast fick Milan på söndagen nöja sig med en poäng i bortamötet med Cagliari. Klassikerklubben har nu inlett de tre första omgångarna med en seger, en förlust – och en oavgjord match, vilket gör att man är en bra bit ifrån Juventus i toppen.

Men under söndagen fick Gennaro Gattuso i alla fall glädja sig åt att nyförvärvet från Juventus, Gonzalo Higuain, gjorde sitt första mål i den svartröda tröjan. Målet tillkom efter rejält slarv från hemmaförsvaret i samband med ett uppspel. Argentinaren utnyttjade luckan, rundade hemmalagets målvakt och placerade in bollen i öppet mål.

Cagliaris mål gjordes av Joao Pedro redan i matchminut fyra.

Higuain anslöt till Milan inför säsongen efter en spektakulär bytesaffär där Higuain och Mattia Caldera skrev på för Milan, samtidigt som Leonardo Bonucci gick i motsatt riktning och återvände till Juventus.

55' GET IN THERE! @G_Higuain scores his first goal in the Red and Black in a competitive game. We have equalised!

Il primo gol ufficiale del Pipita! Pareggio rossonero!#CagliariMilan 1-1 pic.twitter.com/MjjEzcp6Pa