Ibrahimovic avslöjar sms från Ambrosini: "Tack älskling"

Zlatan Ibrahimovic, 41, gjorde under söndagen comeback på planen - efter drygt nio månader med knäproblem. 41-åringen hoppade in i Milans 2-0-seger mot Atalanta, och hoppas nu på mer speltid framöver under den sista delen av säsongen.

- Om jag inte sätter upp mål för mig själv, så slappnar jag av och börjar känna att jag tillhör det förflutna. Det gör jag inte, jag hör hemma i nuet och vill utmana mina lagkamrater om speltid. Annars borde jag inte vara här, säger han till DAZN enligt Football-Italia.

När Ibrahimovic kom in på planen möttes han av jubel på San Siro, och fick även efteråt ett sms av sin tidigare lagkamrat Massimo Ambrosini.

När Ibrahimovic pratar med DAZN läser han upp meddelandet från Ambrosini.

- Det står: "Välkommen tillbaka, min vän. Jag är glad för din skull, du verkade fri i dina rörelser. Kramar", säger Ibrahimovic att det står i sms:et.

Samtidigt svarar han live i intervjun.

- Tack, älskling.

Ambrosini tillhörde Milan mellan 1995 och 2013, och gjorde 36 mål på 489 matcher med den italienska storklubben. Milan är i dagsläget på tredje plats i Serie A.