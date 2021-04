Ibrahimovic bekräftar - med i ny film

Zlatan Ibrahimovic, 39, spekuleras snart skriva på ett nytt kontrakt med Milan över nästa säsong, men kommer även att synas på filmduken framöver.

RMC Sport rapporterar nu att Zlatan Ibrahimovic kommer att vara med i filmen "Asterix och Obelix: The Middle Empire", som släpps nästa år. Ibrahimovic har även gått ut med det via sitt Instagram-konto, då han lagt upp en bild med texten "Antivirus". Anledningen till det är att Ibrahimovic kommer att spela en karaktär som heter just "Antivirus".

Tidigare har även andra idrottsprofiler haft roller i Asterix och Obelix, däribland Zinédine Zidane, Tony Parker och Michael Schumacher.