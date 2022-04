Ibrahimovic om första mötet med Raiola: "Den killen vill jag jobba med"

Mino Raiola har dött efter en tids sjukdom. Det meddelar hans familj på Twitter. Agenten blev 54 år gammal.

Sedan 2003 har Raiola representerat Zlatan Ibrahimovic och har därmed haft stor inverkan på svenskens framgångsrika karriär. I sin bok "Jag är Zlatan" beskriver Ibrahimovic sitt första möte med Raiola. Mötet kom till efter att Ibrahimovic gått till den nederländska journalisten Thijs Slegers i jakt på en ny agent.

Det fanns då två alternativ, enligt Slegers. David Beckhams agent, eller en annan kille, som beskrevs som en "mafioso". Ibrahimovic bad om ett möte med det senare alternativet.

"Killen var alltså inte mafioso. Han körde bara den stilen. Han hette Mino Raiola, och jag hade faktiskt hört talas om honom. Han var Maxwells agent och via Maxwell hade han själv försökt få kontakt med mig några månader tidigare. För det är så han jobbar. Mino går alltid via mellanhänder. Han brukar säga: 'Approachar du själv, kommer du i underläge. Då står du med mössa i hand'. Men med mig hade det inte gått särskilt bra - jag hade spelat kaxig, och sagt till Maxwell: ’Har han något konkret att komma med så kan han dyka upp, annars är jag inte intresserad’. Men Mino hade bara låtit hälsa tillbaka: 'Tell this Zlatan to go and fuck himself', och även om jag säkert blev arg då, triggade det mig bara nu när jag fick veta en del om honom", skriver Ibrahimovic i boken.

Vid den här tiden var Raiola inte en särskilt stor agent, men han arbetade hårt och hade från tidig ålder bestämt att det var just agent han skulle bli. Det imponerade på den unge Ibrahimovic, som bestämde sig för att försöka imponera på Raiola, genom att klä sig i en Gucci-kavaj och köra till mötet i sin Porsche.

"Nu gäller det, nu måste jag vara cool, och jag gick vidare till sushirestaurangen där inne. Vi hade bokat där, och riktigt vad för slags person jag förväntade mig visste jag inte, förmodligen någon slags kritstrecksrandig typ med en ännu häftigare guldklocka. Men vad fan var det som dök upp? En kille i jeans och Nike t-shirt och med den magen, alltså, som Sopranosgubbarna. Skulle han vara agent, den tomten?".

"Men så började han snacka, och då var han verkligen tuff och rak. Det var inget inlindat skit, och jag kände direkt, det här klaffar, det här går rätt in, och jag sa till mig själv: 'Den killen vill jag jobba med'. Vi tänker lika, och jag förberedde mig på att ta i hand på samarbetet", skriver Ibrahimovic.

Även där fick den svenske stjärnan känna på den tuffa Raiola, som tyckte att hans statistik var för dålig och att kavajen och Porschen snarare var töntig än imponerande.

"'Om jag hade gjort tjugo mål hade till och med min mamma kunnat sälja mig', svarade jag, och då blev han tyst. Han ville flabba, det vet jag idag. Men då körde han sitt spel. Han ville inte förlora sitt överläge."

Det var början på duons samarbete. Då spelade Ibrahimovic i Ajax och Raiola har därmed varit delaktig i svenskens karriärval sedan dess, med Juventus som första klubbyte.