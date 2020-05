Ibrahimovic skadad på träning – kan bli borta länge

Under coronautbrottet har Zlatan Ibrahimovic varit med och tränat med Hammarby, som han också är delägare i. Men för två veckor sedan flög svensken tillbaka till Milano för att åter börja träna med Milan, då Italien nu har börjat lätta på restriktionerna.

Nu kommer dock dåliga nyheter för Zlatan och för Milan: svensken har skadat sig under träning, uppger Sky Sport Italia.

Enligt Sky riskerar den svenske anfallaren nu att bli borta under en längre tid efter att ha skadat sig under en spelövning, vid ett skottögonblick, under slutet av träningen. Enligt sajten finns det en oro från Milan-lägret att det kan röra sig om hälsenan och att skadan kan vara "mycket allvarlig" - i värsta fall så pass allvarlig att hälsenan gått av. Ett mer tydligt besked kring skadan väntas dock komma senare under eftermiddagen, då 38-åringen ska läkarundersökas.

Precis som Sky rapporterar Corriere dello Sport att Zlatan nu kan tvingas bli borta under en längre tid. CdS uppger dock att anfallaren lämnade Milanello på egna ben, utan kryckor.

För tre år sedan skadade Ibrahimovic, som i år fyller 39, knäet väldigt illa då han spelade för Manchester United. Anfallaren föll då ihop efter en luftduell med en försvarare från Anderlecht och var då borta från spel i sju månader.