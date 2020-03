Ibrahimovics passning: "Den korrekta frågan var, är MLS redo?"

Zlatan Ibrahimovic, som numera tillhör Milan, gjorde dessförinnan två säsonger med Los Angeles Galaxy i MLS. Totalt blev han noterad för 53 mål och 15 assist på 58 matcher, men stod även för en bejublad debut. Ibrahimovic hoppade in, med 19 minuter kvar av ordinarie tid, mot Los Angeles FC och stod för två mål till seger med 4-3.

Nu har Los Angeles Galaxy lagt ut ett videoklipp på Twitter med Ibrahimovics ena mål i derbyt, som var en fullträff från en position några meter in på offensiv planhalva, något svensken har delat vidare på Twitter med en passning.

"De frågade mig om jag var redo. Den korrekta frågan var, är MLS redo?", skriver han.

Ibrahimovic är den här säsongen noterad för fyra mål och en assist på tio matcher i Italien. Säsongen är dock tillfälligt pausad till följd av coronavirusets spridning i landet.

