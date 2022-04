Ibrahimovics svar på pensionsuppmaningarna: "Jag bestämmer när jag slutar"

Zlatan Ibrahimovic, 40, har haft stora skadebekymmer den här säsongen. Det har lett till stora diskussioner i italiensk media och bland tidigare spelare huruvida svensken bör fortsätta med karriären.

Gazzetta dello Sports krönikör, Andrea Masala, skrev så sent som förra veckan att Ibrahimovic bör sluta innan det blir för sent och han förpassas till att vara en bänkspelare.

"Ibra är en stjärna för alla, det vore synd om han missade scenens utgång, det svåraste för alla huvudrollsinnehavare. Zlatan nöjer sig inte med att spela på deltid. Det ligger i hans intresse att inte anpassa sig till att blekna bort, vilket han inte förtjänar. Som det fenomen han är så är det bättre att sluta innan det är för sent. Milan kommer också att tacka honom", skrev Masala i Gazzetta dello Sport.

Den tidigare skytteligavinnaren i Serie A, tillika förre detta världsmästaren med Italien, Luca Toni stämde in med Masala.

- Det är precis det jag inte önskar honom. Det vore hemskt att se en mästare som Ibrahimovic inte spela mycket, eller, när han spelar, inte uppfylla förväntningar. En sådan som Ibra ska sluta på topp, där han varit genom hela karriären, säger Toni.

Nu har Zlatan Ibrahimovic sagt sitt. Under onsdagen publicerade han ett videoklipp på sitt Twitterkonto där han hade radat upp bollar på led. Han skjuter först två vita bollar i mål, innan han använder en gul boll och skjuter på en kamera som filmar honom.

Till videon skriver han "Jag bestämmer mig när jag ska sluta, precis som att jag bestämde att den gula bollen skulle träffa dig (tittaren)".

Tweeten kan tolkas som att Ibrahimovic fortsätter sin fotbollskarriär, samtidigt kan den också tolkas som att han inte tagit något beslut ännu. Men en sak som är glasklar är att Zlatan menar att det inte är ett beslut någon annan än han själv fattar, om han fortsätter karriären eller inte.

I decide when to stop, just like I decide that the yellow ball will hit you pic.twitter.com/481mnOGG2W