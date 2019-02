Icardi fråntas kaptensbindeln - Handanovic axlar rollen

Den argentinske anfallaren Mauro Icardi har de senaste säsongerna varit lagkapten i Inter. Anfallaren har bland annat lett sitt lag tillbaka till Champions League och visat vägen i flera avgörande matcher.

Men nu fråntas skyttekungen lagkaptensbindeln. Klubben meddelar på sitt Twitter-konto att Samir Handanovic har blivit utsedd till ny lagkapten.

Beskedet kommer kort efter att hans fru, tillika agent, Wanda Nara kritiserat klubben för att inte skydda honom tillräckligt, enligt Clarin Sport. Icardi har också ryktats bort från Milanolaget och en av klubbarna han placerats i är Real Madrid.

Argentinaren har den här säsongen gjort 15 mål på 28 matcher för Inter.

The Club can confirm that Samir #Handanovic is the new Inter captain.#FCIM