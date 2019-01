Ingelsson närmar sig Serie A-comeback: "Förhoppningsvis inom närmaste veckorna"

Udineses svenske mittfältare Svante Ingelsson, 20, gjorde under förra säsongen sin första säsong i Serie A och stod bland annat i våras för ett mål borta mot Napoli i ligan. I juni var däremot oturen framme och han slet av främre delen av korsbandet i vänster knä under en U21-landskamp och blev borta från spel under hela förra hösten i Italien.

Nu är däremot svensken nära en comeback. Efter att han kom tillbaka från semestern i januari, så började han träna för fullt med övriga i laget igen.

- Det känns väldigt bra. Det är det man jobbat för senaste månaderna, så jag börjar närma mig hundra procent nu, säger han till Fotbollskanalen.

Ingelsson har dessutom kommit till spel i två träningsmatcher, där han gjorde drygt en halvlek i båda matcherna.

- Det var lite ovant i början. Det har gått bättre och bättre med tiden, tycker jag. Vi mötte Padova, som spelar i Serie B och ett lite mindre regionalt lag, berättar han.

Nu ska han snart vara redo för att bli uttagen i en matchtrupp till Serie A igen. Det kan möjligen ske inom de närmaste veckorna.

- Jag tycker väl att jag är ganska nära. Det blir bättre och bättre för varje träning som går, så det är bara att fortsätta att träna på. Inom de närmaste veckorna hoppas jag vara tillbaka hundra procent, säger han.

- Det är lite svårt att säga när det blir exakt, men jag hoppas på att spela någon U19-match först innan jag kan vara med, men förhoppningsvis inom de närmaste veckorna.

Hur stort är suget efter att få spela Serie A-fotboll igen?

- Det är klart att det finns. När man har känt på det en gång, så vill man gärna tillbaka. Det är lite extra drivkraft, men samtidigt får man ta det lugnt, så det läker till hundra procent. Men vi följer planen som vi ska, så det känns väldigt bra.

Udinese har det just nu tufft i ligan. I går föll laget med 4-0 mot Sampdoria och är därmed placerat på 16:e-plats i Serie A.