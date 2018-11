Ingen vinnare mellan Ekdal och Hiljemark i glödhett Genua-derby

De svenska landslagsmittfältarna Oscar Hiljemark och Albin Ekdal ställdes i kväll mot varandra i ett glödhett derby, när Hiljemarks Genoa och Ekdals Sampdoria drabbade samman i "Derby della Lanterna" på Stadio Luigi Ferraris i Genua. Svenskduon spelade båda från start och fick kliva in på planen till en mäktig atmosfär.

Sedan fick mötet en rivstart. Sampdoria slog i den åttonde minuten en kort hörna, Gaston Ramirez matade in ett inlägg i straffområdet och Fabio Quagliarella nådde högst på inspelet till 1-0. Nio minuter senare var det utjämnat igen.

Genoa blev i den 17:e minuten tilldelat straff och kvitterade till 1-1. Polske succéanfallaren Krzysztof Piatek var kylig och prickade in sitt tionde mål för säsongen, den här gången från straffpunkten. Det stod sig också första halvlek ut.

I andra halvlek tog Genoa kontroll över tillställningen och var vid ett par tillfällen nära ett ledningsmål. Miguel Veloso hade bland annat en frispark strax över mål, medan Romulo pressade Sampdoria-målvakten till en akrobatisk räddning mellan stolparna.

I slutändan blev det inte fler mål och i stället delad poäng i Genua. Ekdal och Hiljemark spelade båda hela matchen och fick nöja sig med ett kryss. Sampdoria är tolva i tabellen, medan Genoa är placerat på 13:e-plats i Serie A.

