Inter-basen: "Frågor om Eriksen börjar bli irriterande"

Christian Eriksen, 28, lämnade i januari i år Tottenham för Inter, en övergång som den italienska klubben betalade 27 miljoner euro, omkring 275 miljoner kronor, för. Men italienaren har inte fått det att stämma i Serie A-klubben - något han själv erkände nyligen.

Under onsdagen mötte Inter Shakhtar Donetsk på hemmaplan i Champions League och Eriksen fick, som så många gånger denna säsong, inleda matchen på bänken. Med fem minuter kvar av matchen fick Eriksen komma in men dansken hade svårt att leda Inter till tre poäng. Efter matchen fick Inters tränare Antonio Conte svara på frågan varför han valde att hålla kvar Eriksen på bänken när han med drygt kvarten kvar bytte in anfallaren Alexis Sanchez.

- Jag skickade in Alexis Sanchez med 20 minuter kvar. Vi skulle vara obalanserade med tre anfallare och jag tror att Lautaro fick slut på energi. På mittfältet hade jag spelare, säger Conte enligt Football-Italia och fortsätter:

- Det var antingen Alexis eller Eriksen istället för Gagliardini, och jag skulle hellre ha in en extra anfallare i och gå för segern. När jag såg att Lautaro hade tröttnat skickade jag Eriksen in.

Även Inters vd Beppe Marotta fick frågor om hur klubben har tänkt med värvningen av Eriksen.

- Frågor om Eriksen börjar bli irriterande. Vi har redan sagt det att spelare som startar är minst lika viktiga som spelarna som byts in. Conte fattar sina egna beslut och det är inget att diskutera.

Inter var inför matchen tvungna att vinna för att avancera vidare till slutspelet men matchen slutade 0-0. Ett resultat som placerar Inter sist i gruppen. Europa-spelet är därmed över för denna gång.