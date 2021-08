Inter: "Eriksen i utmärkt fysiskt och mentalt tillstånd"

Det var i EM-premiären mot Finland på Parken i juni som Christian Eriksen drabbades av hjärtstillestånd. Dansken har sedan dess fått en ICD-enhet (Implantable Cardioverter Defibrillator) inopererad i kroppen - som hjälper till att hålla hjärtrytmen.

Nu är Eriksen tillbaka i Milano, och hans klubb Inter meddelar i dag att 29-åringen var och besökte träningsanläggningen.

”Denna morgon besökte Christin Eriksen träningsanläggningen i Appiano Gentile. Den danske mittfältaren mötte klubbledningen, tränaren, lagkamraterna och all annan personal som var närvarande. Eriksen mår bra och är i utmärkt fysiskt och mentalt tillstånd”, skriver klubben på sin hemsida.

Kommunikén fortsätter:

”Han kommer nu att följa återhämtningsprogrammet som är sammansatt av danska läkare i Köpenhamn. Inters medicinska team kommer att hållas informerat och uppdaterat under tidens gång.”

Nyligen har det rapporterats att Eriksens framtid i Inter och Serie A är osäker. Om inte ICD-enheten i hjärtat kan tas bort kommer han inte kunna spela vidare i Serie A-rapporterade nyligen La Gazzetta dello Sport. Om det visar sig att Eriksen kan ta bort ICH-enheten uppger tidningen att han kan vara tillbaka i spel om sex till åtta månader.

