Inter-sportchefens tydliga besked: "Lautaro Martinez är inte till salu"

Det har varit en följetong, Lautaro Martinez eventuella flytt till Barcelona. Så sent som i förra veckan uppgav Mundo Deportivo att Barcelona närmar sig en överenskommelse och att klubben hoppas på att göra klart med Inter-forwarden i början av juni.

Men det verkar inte som att Inter är särskilt suget på att tappa den 22-årige argentinaren. Piero Ausilio, sportchef i Milanoklubben, menar att Barcelona får hosta upp en rejäl summa om övergången ska gå i lås.

- Lautaro Martinez är inte till salu. Barcelona kontaktade oss, vi har en bra relation, men vi har sagt vi inte kommer att sälja Lautaro. Om de vill ha honom måste de betala hela hans utköpsklausul, säger han till Sky Sports.

Enligt Sky ligger utköpsklausul på 111 miljoner euro, ungefär 1,17 miljarder kronor i dagens växelkurs, och måste betalas vid ett och samma tillfälle. Den ska också bara gälla från 1 juli till den 15 juli. Enligt Sky-journalisten Fabrizio Romano har Inter och Barcelona fört samtal i tre månader, men inte kommit överens om ett avtal.

