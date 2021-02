Inters duo hyllas: "Ett av Europas hetaste anfallspar"

Se höjdpunkterna från Inter-Lazio i spelaren.

Romelu Lukaku och Lautaro Martinez låg bakom Inters seger mot Lazio.

C Mores experter Matias Concha och Astrit Ajdarevic hyllar nu duons samarbete.

- Det är ett av Europas hetaste anfallspar, utan tvekan, säger Ajdarevic i Fotbollssöndag Europa från C More.