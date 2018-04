Inters udda tröj-grepp inför Cagliari-mötet

Vanligtvis har spelarna i Inter sina efternamn på ryggen på matchtröjorna. Inför kvällens möte med Cagliari på hemmaplan hade Inters spelare i stället matchtröjor med sina sociala medier-alias där efternamnen brukar vara. Inter-spelarna använde dock inte matchtröjorna med sociala medier-alias under matchspel.

Inter är mot Cagliari ute efter sin första seger i Serie A sedan mars månad, då man på de tre senaste Serie A-matcherna bara tagit två poäng.

Fotnot: I en tidigare version av den här artikeln stod det att Inter spelade matchen mot Cagliari i special-matchtröjorna, något som inte stämmer.

📲 | It's #InterSocialNight today at San Siro!



The changing room has been set up with some special shirts...🔝#InterCagliari #ForzaInter pic.twitter.com/MVJjYa7n2e