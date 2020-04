Italiens idrottsminister: Serie A-säsongen kan ställas in

Frankrike och Nederländerna har tagit beslut om att ställa in ligasäsongen. Nu menar Italiens idrottsminister, Vincenzo Spadafora, att Serie A kan fatta samma beslut. - Jag ser en allt mer smalnande stig mot att återuppta mästerskapet, säger han enligt tv-kanalen La 7.

Coronaviruset har lamslagit hela fotbolls-Europa och Uefa brottar just nu febrilt med att hitta en lösning för hur de resterande ligaomgångarna i varje land ska spelas klart. Både Nederländerna och Frankrike har tagit beslut om att avbryta säsongen och nu menar Italiens idrottsminister att Serie A lutar sig mot ett liknande beslut.

- Jag ser en allt mer smalnande stig mot att återuppta mästerskapet. Om jag vore ordförande för en fotbollsklubb skulle jag ställa in mig själv på nästa mästerskap, som inleds i slutet av augusti, säger han till tv-kanalen La 7 och fortsätter:

- Besluten som tagits av andra länder, som Frankrike igår, kan leda Italien att följa den linjen, som kan bli den europeiska linjen.

Under fredagen ska de italienska fotbollsklubbarna i Serie A hålla ett krismöte där olika alternativ ska diskuteras.

- Jag tror att nästa möte kommer att bjuda på en överraskning. Majoriteten av klubbarna kan komma att framföra till oss att det bästa är att ställa in den här säsongen och att förbereda sig för den nästa, säger Spadafora.

Den 9 mars meddelade den italienska regeringen, genom premiärministern Giuseppe Conte, att all sport har stoppats under den kris som just nu råder i landet till följd av coronaviruset.