Italiensk media: Mazzarri kallade Cagliari-spelarna för "maskar"

Cagliari befinner sig i en utsatt position med tre matcher kvar att spela av Serie A-säsongen. Klubben ligger för tillfället på 17:e-plats i tabellen och har endast två poäng ner till Salernitana på nedflyttningsplats.

Klubbledningen valde därför att agera i måndags och sparka huvudtränaren Walter Mazzarri. Nu rapporterar italiensk media om anledningen bakom att italienaren fick lämna Cagliari.

Enligt L'Unione Sarda fick Mazzarri bland annat sparken för att ha angripit Cagliari-spelarna efter 2-1-förlusten mot Hellas Verona i helgen. Tränarprofilen ska då ha kallat spelarna för ett "omklädningsrum av maskar". Tidningen menar vidare att Mazzarri även ska ha förolämpat klubbpresidenten Tommaso Giulini, som därefter bestämde sig för att agera.

Tidigare i veckan rapporterade Sportitalia att Walter Mazzarri har fått förlängt kontrakt, trots att han fått sparken. Detta då han påstås ha haft en klausul i sitt kontrakt, som gjorde gällande att avtalet förlängs automatiskt till 2024 om han får sparken vid en tidpunkt då klubben befinner sig på säker mark i tabellen. Mazzarri kan därmed räkna in ytterligare två årslöner från Serie A-klubben, under förutsättning att han inte tar sig an något nytt uppdrag.

Alessandro Agostini har nu flyttats upp från Primavera-laget och tagit över som ny huvudtränare för Cagliari.