Italiensk media: Mötet avgör Zlatans framtid i Milan

När coronapandemin har avtagit kommer Zlatan Ibrahimovic att träffa Milans vd Ivan Gazidis. Under det mötet väntas svenskens framtid i den italienska klubben avgöras, skriver milannews.

Zlatan Ibrahimovic befinner sig just nu på svensk mark till följd av coronapandemin. Under annandag påsk var svensken ombytt och återigen med på träningen när Hammarby tränade under förmiddagen på Årsta IP.

I sommar löper anfallarens kontrakt med Milan ut, men i avtalet finns en option om en förlängning. Tidigare uppgifter har dock gjort gällande att han lär lämna klubben i samband med att kontraktet går ut. Att spela för Hammarby – som han även är delägare i – har Ibrahimovic själv uteslutit.

- Jag vill lära mig något nytt om fotboll från en annan vinkel. Jag kommer vara med och bidra från sidan, inte på fotbollsplan, sa han nyligen till Svenska Dagbladet.

Ännu är det oklart var svensken kommer att spela nästa säsong, men nu uppger milannews att Zlatans framtid i Milano-klubben kommer att avgöras efter mötet med klubbens vd Ivan Gazidis. Enligt sajten skulle Ibrahimovic haft ett möte med Gazidis innan coronaviruset bröt ut, men i och med virusets utbrott kommer det i stället att hållas när pandemin har avtagit – där en eventuell förlängning av kontraktet avgörs av hur mötet med Gazidis går.

"Det slutgiltiga beslutet från Ibrahimovic kommer att vara strikt kopplat till projektet som kommer att presenteras av Gazidis", skriver sajten.

Sedan Zlatan återvände till Milan har han producerat fyra mål på tio framträdanden, ligan och cupen inkluderat.