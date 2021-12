Italienska medier: Juventus anfallsplaner efter Fiorentinas erkännande: "Vlahović stannar inte"

Juventus är enligt uppgifter desperat efter målskyttar och är på jakt efter en ny anfallare i januari. De har kopplats ihop med en mängd anfallare och ska vara mest intresserade av Edinson Cavani, Dušan Vlahović och Gianluca Scamacca, men enligt Tuttosport är Mauro Icardi ett mer genomförbart alternativ.

Juventus har råd med lönen för den argentinske anfallaren och hoppas därför kunna värva honom på ett sexmånaderslån med köpoption. Juventus kan också erbjuda mittfältaren Arthur i affären som ska vilja lämna Allianz Stadium.

La Repubblica skriver att Juventus förhoppning är att köpa Vlahovic i sommar, men att Manchester City kan slå till redan i januari. Klart är det oavsett att serbens nuvarande klubb Fiorentina i det närmaste har gett upp på att få behålla honom.

- Vi har erbjudit Vlahović det största kontraktet i Fiorentinas historia, säger vd Joe Barone och fortsätter:

- Vi har gjort det flera gånger men han och hans agent har varit tydliga med att de inte är intresserade av att acceptera. Erbjudandet ligger kvar på bordet.

Juventus nästa match är borta mot Mattias Svanbergs Bologna i Serie A på lördag. Matchstart är klockan 18.00 och sänds på C More Fotboll och streamas på C More.