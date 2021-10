JUST NU: Ibrahimovic från start i toppmötet

Zlatan Ibrahimovic har haft en skadefylld säsong, men ändå hunnit göra två mål på sina fyra Serie A-matcher. När Milan jagar nya poäng i toppstriden borta mot Roma under söndagskvällen gör svensken sin andra match från start den här säsongen.

Startelvor:

Roma: Rui Patricio - Karsdrop, Mancini, Ibañez, Viña - Cristante, Veretout - Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan - Abraham.

Milan: Tătăruşanu - Calabria, Kjær, Tomori, Hernández - Kessie, Bennacer - Saelemaekers, Krunic, Leão - Ibrahimovic.

Matchen kan ses på C More Live med start 20:45 eller streamas på C More.