JUST NU: Ingen Lautaro från start för Inter - Sanchez ersätter

Inter jagar sista hoppet om Scudetto-drömmen. I nuläget befinner man sig nio poäng bakom Juventus på första plats, men med en match mindre spelad där man ikväll tar emot Roberto De Zerbis Sassuolo hemma på San Siro. En seger, så lever drömmen än, men vid en förlust, så får man med all sannolikhet vänta ytterligare ett år för att avsluta sin 11 år långa svit utan Serie A-titeln.

Startelvor:

Inter: Handanovic - Skriniar, Ranocchia, Bastoni - Moses, Gagliardini, Valero, Biraghi - Eriksen - Lukaku, Alexis.

Sassuolo: Consigli - Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogerio - Magnanelli, Djurdjic, Obiang - Berardi, Caputo, Boga.

Matchen kan ses på C More Fotboll, C More Live och C More.