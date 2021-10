JUST NU: Kulusevski från start i Derby d'Italia

Inter tar emot Juventus i Derby d'Italia. Då ger Max Allegri förtroendet till Dejan Kulusevski att vara på plan från start. Detta efter att svensken gjorde det avgörande målet i Champions League-matchen mot Zenit.

För Inter är Hakan Calhanuglo med från start för första gången på länge.

Startelvor:

Inter: Handarovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Dzeko - Martinez

Juventus: Szczesny - Danilo, Bonucci, Chiellini, Sandro - Cuadrado, McKennie, Locatelli, Bernadeschi - Kulusevski, Morata

Matchen startar 20:45 och sänds på C More Fotboll samt streamat på C More.