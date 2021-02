JUST NU: Perisic utökar för Inter

Vid vinst mot Fiorentina skulle Inter ta över serieledningen från lokalrivalen Milan. När startelvorna kom var det mest anmärkningsvärda att Alexis Sanchez fick chansen längst fram medan Lautaro Martinez petades.

Omgående fick Inter ett fint läge att ta ledningen. Mittfältaren Nicolo Barella fick bollen i boxen och avlossade skott. Dock var Fiorentina-målvakten med på noterna och höll nollan intakt.

Samme Barella skulle få chansen en dryg halvtimme in i matchen. Då tryckte han av från distans och smekte in 1-0.

Knappt en timme in i matchen utökade Inter ledningen. Achraf Hakimi tog sig runt på sin högerkant och hittade Ivan perisis i mitten. från några meter gjorde kroaten ingen supporter besviken och styrde in 2-0.

Startelvor:

Fiorentina: Dragowski - Quarta, Pezzella, Igor - Venuti, Amrabat, Valero, Bonaventura, Biraghi - Eysseric, Vlahovic.

Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic - Lukaku, Sanchez

