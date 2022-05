JUST NU: Milan gör 3-0 - stormar mot ligatiteln

Serie A:s sista omgång är här och det ska därmed avgöras om titeln går till Milan eller Inter. Det är Milan som har övertaget inför matchen, med två poäng mer än konkurrenten i ligatoppen.

Då Serie A efter poäng avgörs på inbördes möten behöver Zlatan Ibrahimovics lag minst ett kryss för att ha Scudetton i egna händer. Svensken inleder än en gång på bänken för Milan.

Milan inledde starkt och kom till flera lägen i början av matchen, men utan att varken Olivier Giroud, Rafael Leao eller Alexis Saelemaekers lyckades förvalta dem.

Men med kvarten spelad kom ledningsmålet, från Giroud. Han avslutade från centralt i straffområdet och bollen tunnlade både försvarare och målvakt innan den nådde nät. Med en halvtimme spelad gjorde fransmannen även 2-0, på ett liknande sätt som det första.

ANNONS

Bara minuter senare utökade Milan på nytt. Leao, som spelat fram till båda de tidigare målen, hittade nu i stället fram Franck Kessié som satte in 3-0.

Parallellt är det fortsatt 0-0 mellan Inter och Sampdoria, trots spelövertag från hemmalaget, då gästerna höll ett kompakt försvarsspel.

Startelvor:

Sassuolo: Consigli - Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoluos - Frattesi, Lopez, Henrique - Berardi, Scamacca, Raspadori

Milan: Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez - Tonali, Kessié - Saelemaekers, Krunic, Leao - Giroud

Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Martinez, Correa

Sampdoria: Audero - Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello - Rincon - Candreva, Vieira, Thorsby, Sabiri - Caputo

Matcherna startar 18.00 och ramas in i Fotbollssöndag Europa med start 17.00 på C More Fotboll och streamat på cmore.se.