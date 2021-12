JUST NU: Nildén med drömmål för Juventus i cupen

I somras lämnade Amanda Nildén, 23, Eskilstuna United för Juventus och har sedan dess fått gott om speltid i Italien. Nildén har gjort ett mål på åtta ligamatcher, varav sex från start, samtidigt som Juventus stormat fram och toppar tabellen efter elva raka segrar.

Under söndagen spelade Nildén från start i cupmötet med Bari på bortaplan och utökade strax före halvtid till 2-0. Målet var dessutom vackert, då Nildén skruvade upp bollen i det bortre krysset från en position utanför straffområdet.

Fem minuter in i andra halvlek kom även 3-0-målet och därmed är den italienska storklubben nu på väg mot en ny seger.

Matchen pågår.

47' | ⚽️ | AMANDAAAA!!! SHE MAKES IT 2-0 WITH A STUNNING FINISH! 💫👏#PinkBariJuve (0-2) #ForzaJuve pic.twitter.com/bru52fTTtl