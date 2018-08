JUST NU: Roma har vänt tvåmålsunderläge - Manolas kvitterar

Robin Olsen fick en fin start på sin Serie A-karriär när han höll nollan i Romas 1-0-seger mot Torino i premiären förra helgen. Nu startar svensken på nytt när Atalanta gästar på Stadio Olimpico.

Roma fick en superstart på matchen när Javier Pastore mycket läckert klackade in ett inlägg efter en dryg minut.

Efter den fina starten vände Atalanta på matchen. I den 19:e minuten satte Timothy Castagne 1-1 bakom Robin Olsen, svenskens första baklängesmål i nya klubben. Bara tre minuter senare utökade Emiliano Rigoni. Samme Rigoni satte sedan 3-1 i den 38:e minuten med ett vasst avslut vid den första stolpen.

Alessandro Florenzi väckte Romas hopp när han tryckte in reduceringen en kvart in i andra halvlek. Och kvitteringen skulle komma. I den 82:a minuten slog Aleksandar Kolarov en frispark som Kostas Manolas stötte in i mål.

Lagens startelvor:

Roma: Olsen - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Pellegrini, De Rossi, Cristante - Ünder, Dzeko, Pastore.

Atalanta: Gollini -Palomino, Mancini, Djimsiti - Castagne, Pessina, Valzania, Rigoni, Adnan - Pasalic, Zapata.