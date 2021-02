JUST NU: Ronaldo ger Juve ledningen

Juventus ligger åtta poäng bakom serieledande Inter, med en match mindre spelad. På lördagskvällen ställdes de mot Hellas Verona, som kommer från ett kryss (2-2) mot Genoa. När startelvorna kom stod det klart att Dejan Kulusevski fick chansen från start bredvid Cristiano Ronaldo.

Och det var Turin-laget som tryckte gasen i botten från start. Inläggen matades in mot Hellas Veronas straffområde, men försvaret lyckades rensa gång på gång. Istället var det Verona som sju minuter in i matchen skapade en riktigt fin målchans. På inlägg från Davide Faraoni nickade Mattia Zaccagni i stolpen.

Och det förblev mållöst till paus.

Sedan klev Ronaldo fram och gjorde sitt 766 mål i karriären. På passning från Federico Chiesa rullade portugisen in 1-0.

Matchen pågår.

Startelvor:

Hellas Verona: Silvestri - Dimarco, Gunter, Lovato - Faraoni, Sturaro, Ilic, Magnani - Barak, Lasagna, Zaccagni.

Juventus: Szczesny - Demiral, De Ligt, Alex Sandro - Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey Bernardeschi - Kulusevski, Ronaldo.

Matchen går att se på C more Fotboll eller streamas via Cmore.se.