JUST NU: Stjärnorna från start i 'Derby del Sole'

Under söndagskvällen är det dags för 'Derby del Sole'. Napoli mot Roma.

Efter Milans förlust och Lazios poängtapp tidigare under söndagen har Napoli återigen chansen att rycka ytterligare i toppen.

Det var heller inga överraskningar i Spallettis elva. Stjärnduon Victor Osimhen och Chvitja Kvaratschelia startade båda.

I Roma förpassas svenske Benjamin Tahirovic till bänken och Mourinho har dessutom en glödhet duo han med. Paulo Dybala och Tammy Abraham startar längst fram för Roma.

Startelvor:

Napoli: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Osimhen, Kvaratschelia

Roma: Patricio - Spinazzola, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski - Cristante, Matic - Dybala, Pellegrini - Abraham.

Matchen ser du på C More Fotboll eller streamat via cmore.se