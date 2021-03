Juve-förlust i cupen - men Hurtigs mål ger hopp

Under lördagen ställdes Roma hemma mot Juventus i den italienska cupen i det första av två semifinalmöten lagen emellan. I bortalaget spelade både Linda Sembrant och Lina Hurtig från start, där den sistnämnda skulle utmärka sig i målprotokollet.

Efter första halvlek ledde Roma med 1-0, men bara ett par minuter in i andra halvlek skulle Hurtgi hålla sig framme. På ett inspel från höger i straffområdet kunde ytteranfallaren stöta in bollen från nära håll efter att ha stormat fram i straffområdet.

Målet innebar 1-1, men Juventus skulle senare i halvleken släppa in ett mål vilket gjorde att laget förlorade matchen med 2-1.

Hurtigs mål ger ändå Juventus hopp inför semifinalreturen mot Roma som spelas i slutet av april. Vinnaren i dubbelmötet går vidare till final i italienska cupen och i returmötet kan Hurtigs mål bli avgörande till Juventus fördel.

