Juventus ångar på i Serie A - Mandzukic nick gav tre poäng i toppmötet

Inför fredagens möte mot Inter hade Juventus inte förlorat under årets Serie A-säsong. På 14 spelade matcher hade Turinlaget bara tappat poäng i en och avståndet ner till Inter var elva poäng inför fredagens match.

Juventus hade det mesta av spelet i inledningen men hade svårt att skapa de riktigt heta chanserna. I stället var det Inter som skapade första halvleks bästa. Mauro Icardi fick bollen i straffområdet och spelade den vidare till Roberto Gagliardini. Mittfältaren tog med sig bollen in i straffområdet, men lyckades inte få bollen i nät bakom Wojciech Szczęsny i Juventus-målet.

Efter första halvlek var ställningen 0-0.

I början av den andra skapade Inter en del halvchanser, men efter tio minuters spel tog hemmalaget över. Först testade Cristiano Ronaldo avslut från utanför straffområdet. Portugisen fick fin träff med vänsterfoten, men bollen seglade över Samir Handanovics ribba. Efter timmens spel skulle Juventus ändå få utdelning.

Joao Cancelo, som spelade i Inter under förra säsongen, spelade in bollen från vänster. Framför mål dök Mario Mandzukic upp och vräkte in 1-0 med pannan.

Efter målet försökte Inter flytta fram positionerna men lyckades inte skapa något tryck mot Juventus-målet och Mandzukics nickmål blev matchens enda.

Juventus tog därmed säsongens 14:e seger. Avståndet ner till tabelltvåan Napoli är nu elva poäng. Neapellaget har dock en match mindre spelad och har chansen att ta in på Juventus under lördagen när man ställs hemma mot Frosinone.

Startelvor:

Juventus: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio - Bentancur, Pjanic, Matuidi -Dybala, Mandzukic, Ronaldo

Inter: Handanovic - Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah - Politano, Gagliardini, Mario, Brozovic, Perisic - Icardi