Juventus bärgade tredje raka segern - slog Cagliari efter dråpligt självmål

Juventus toppade inför kvällens hemmamöte med Cagliari tabellen i Serie A. Laget var obesegrat i ligan och hade två raka segrar med sig i bagaget, senast förra helgen med 2-1 borta mot Empoli i ligan. Då trodde nog många på en ny seger den här kvällen.

Den italienska mästaren fick en drömstart på matchen. Paulo Dybala tog redan i den första minuten emot en boll utanför straffområdet, vred och vände och sköt 1-0. Argentinaren var i misstänkt offside-position, men fick trots det fira sitt andra ligamål den här säsongen.

Cagliari gav däremot inte upp och kvitterade lite oväntat i den 36:e minuten till 1-1 genom Joao Pedro, men fick inte fira särskilt länge. Två minuter senare var laget i underläge igen, den här gången efter ett dråpligt självmål. Douglas Costa tog sig runt på vänsterkanten, satte in bollen i straffområdet och fick se Filip Bradaric glidtackla in bollen i eget mål.

Juventus hade fler chanser för ytterligare ett mål och vann till slut med 3-1 efter mål av Juan Cudrado, framspelad av Cristiano Ronaldo, i den 87:e minuten. Det blev också slutresultatet, vilket innebar att Juventus bärgade tredje raka segern.

Turinklubben toppar nu tabellen med sex poäng ner till tvåan Inter i Serie A.

