Juventus bekräftar: får 15 poängs avdrag - ämnar att överklaga domen

Under fredagskvällen briserade en bomb över fotbollseuropa. Den italienska tidningen Gazzetta dello Sport rapporterade att Serie A-giganten Juventus får 15 poängs avdrag denna säsong, vilket således innebär att ”den gamla damen” trillar ner från tredje till elfte plats i Serie A-tabellen.

Bakgrunden till straffet är att klubben anklagats för att ha "blåst upp" övergångssummor och transfervärden för att öka sina kapitalvinster. Juventus friades från anklagelserna av det italienska fotbollsförbundet (FIGC) förra året, men efter att nya bevis tillkommit har förbundet via sin åklagare Giuseppe Chinè krävt att fallet återupptas och Turinklubben straffas i form av nio poäng avdrag och avstängningar på de inblandade personerna.

Sagt och gjort. Sent under fredagskvällen bekräftar Juventus på sin hemsida att klubben straffats med 15 poängs avdrag (sex poäng mer än åklagarens yrkan) samt att sportchefen Federico Cherubini stängts av från att vara verksam inom italiensk fotboll under de kommande 16 månaderna. Förbundet har även begärt att Uefa och Fifa att avstängningen ska gälla inom deras verksamma områden också, vilket hade inneburit att Cherubini inte får vara verksam i någon klubb världen över.

Klubben skriver vidare att man inväntar bakgrunden till domstolens beslut, men att man om inget oförutsett sker ämnar överklaga domen till Italiens olympiska domstol, Coni.

Gazzetta dello Sport rapporterade även att Fabio Paratici, tidigare sportchef i klubben, idag sportchef för Tottenham, stängs av i 2,5 år. Tidigare klubbpresidenten Andrea Agnelli sägs stängas av i två år och den tidigare vice presidenten Pavel Nedved stängs av i åtta månader. Detta har inte Juventus bekräftat, dock.

I slutet av 2022 valde hela Juventus styrelse, med president Agnelli och vice president Nedved i spetsen, att avgå. Det eftersom den italiensk Åklagarmyndigheten utreder klubben för falsk redovisning och marknadsmanipulation för åren 2018-2020.

Gazzettan har även tidigare rapporterat att det inte bara är förfalskade kapitalvinster som Juventus utreds för, utan misstankar om dolda betalningar från 2020 har också kommit till ytan. 2020 avstod nämligen Juventus spelartrupp fyra månadslöner. De nya anklagelserna har gjort gällande att spelarna i själva verket bara avstod en månadslön och i stället fick resterande utbetalt svart, vilket hjälpte klubben att hålla ekonomin i schack under coronapandemin. För det har klubben inte dömts.