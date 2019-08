Juventus besked: Sarri missar två första matcherna

I tisdags kom beskedet att Juventus nye tränare Maurizio Sarri var sjuk och att han riskerade att missa Juventus Serie A-premiär borta mot Parma i helgen.

Under torsdagen skriver nu Juventus att Sarri missar både matchen mot Parma och Napoli. Detta då Sarri har drabbats av en lunginflammation.

Sarri undersöktes tidigare under torsdagen och Juventus skriver att tränaren är på bättringsvägen.

Maurizio Sarri will not be on the bench for Parma and Napoli.



The decision will allow him an optimal recovery: https://t.co/I4VlGjurpj pic.twitter.com/7Ia1R30x4v