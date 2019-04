Juventus kunde förra veckan kröna sig till ligamästare och i den avgörande matchen nätade svenska Petronella Ekroth.

Under söndagen säkrade klubben sin andra titeln på och åtta dagar. Laget slog Fiorentina med 2-1 i den italienska cupfinalen och Petronella Ekroth var högst bidragande i triumfen. Ekroth gjorde Juventus första mål.

8'⎮GOOOOOAAALLLL!!! Just like last week, @nellaekroth puts us in the lead! #FiorentinaJuve (0-1) #CoppaItaliaFemminile #ForzaJuve