Juventus förlustfria svit bruten i ligan - föll mot Genoa i Ronaldos frånvaro

Juventus besegrade i veckan Atlético Madrid med 3-0 och gick därmed vidare till kvartsfinal i Champions League. Cristiano Ronaldo stod för ett hattrick, men vilades i dag och var varken med i Turinlagets startelva eller på bänken i bortamötet med Genoa i Serie A. I stället fick bland annat Paulo Dybala chansen från start.

Då gick inte Juventus att känna igen från veckans åttondelsfinal. Juventus hade i första halvlek svårt att skapa klara målchanser - och i stället var det Genoa som tryckte på framåt och bland annat såg Antonio Sanabria till att Mattia Perin fick göra en vass räddning.

Genoa blev dessutom i den 30:e minuten tilldelat straffspark, men i slutändan dömdes straffen bort efter VAR-granskning. Genoa-anfallaren Christian Kouame fick först bollen på armen efter inlägg och sedan träffade bollen Joao Cancelos arm i straffområdet.

I andra halvlek fick i stället Juventus till synes utdelning. Paulo Dybala tackade för förtroendet och ordnade 1-0 till bortalaget, men fick lite senare se målet dömas bort efter VAR, då det var offside i en situation innan målet.

Det gav Genoa fortsatt trygghet att trycka på framåt och i den 72:e minuten sköt förre Juventus-mittfältaren Stefano Sturaro 1-0 med ett avslut utanför straffområdet och i den 81:a minuten utökade Goran Pandev till 2-0.

Juventus lyckades därefter inte vända på matchen och föll med samma siffror till säsongens första förlust i Serie A. Senast Juventus förlorade var den 22 april i fjol mot Napoli och laget hade därmed 31 raka ligamatcher, varav 27 den här säsongen, utan förlust.

Turinlaget toppar än dock ligatabellen överlägset före tvåan Napoli. Om Napoli vinner i dag, så är laget 15 poäng bakom Juventus i Serie A.

Startelvor:

Genoa: Radu - Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito - Lazovic, Radovanovic, Rolon, Lerager - Sanabria, Kouame.

Juventus: Perin - Caceres, Bonucci, Rugani - Cancelo, Can, Pjanic, Bentancur, Sandro - Mandzukic, Dybala.

