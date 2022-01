Juventus glädjebesked: Sembrant tillbaka i träning

Sveriges landslagsback Linda Sembrant, till vardags i Juventus, åkte i maj i fjol på en knäskada och missade OS. 34-åringen har varit borta från spel sedan dess, men närmar sig nu en comeback i den italienska högstaligan.

Juventus meddelar att Sembrant tränat med övriga i laget igen och 34-åringen uttrycker även själv sin glädje över det på sociala medier.

"En speciell dag i dag. Första träningen med laget. Vilken känsla efter den här tiden", skriver Sembrant på Instagram.

Juventus toppar den italienska högstaligan.

Super Sembrant is officially back training with the team! 💪