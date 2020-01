Juventus körde över Semas Udinese - vidare till kvartsfinal

Redan efter en kvart tog Juventus ledningen i mötet med Udinese i den italienska cupen. Paulo Dybala serverade Gonzalo Higuain som hittade nätet från nära håll. Tio minuter därpå var det dags för Dybala att skriva in sig i målprotokollet – han gjorde det från elva meter.

Dybala, kapten för dagen, gjorde sitt andra mål i matchen kvarten in på andra halvlek. Vackert var det också. Argentinaren smekte in bollen bakom gästernas målvakt. Kort därpå punkterade Douglas Costa definitivt matchen när han från straffpunkten skickade in slutresultatet 4-0.

4-0-segern gör att Juve avancerar till kvartsfinal.

Ken Sema blev utbytt i matchminut 62.