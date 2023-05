Juventus ställs inför ny rättegång

Juventus säsong har - på flera olika plan - varit turbulent.

I januari fick Juventus 15 poängs avdrag, av Italiens fotbollsförbund, för att ha "blåst upp" övergångssummor och transfervärden i syfte att öka klubbens kapitalvinster. Där och då var Juventus mer eller mindre borta från Champions League-spel till nästa säsong, men den italienska giganten överklagade sedan poängavdraget till Italiens olympiska kommitté (Coni) - och i april accepterade Coni klubbens överklagande, vilket gjorde att klubben fick tillbaka alla poäng i väntan på en ny prövning.

Juventus har samtidigt, under senaste månaderna, varit under utredning i ett annat fall - och under fredagskvällen rapporterar nyhetsbyrån Reuters, precis som flera italienska medier, att en ny rättegång väntar för storklubben.

Juventus anklagas, i det här fallet, för oegentligheter kring löneutbetalningar till spelare, samt för otillbörliga relationer till agenter och andra klubbar.

Enligt Reuters är förre presidenten Andrea Agnelli, som avgick i fjol, en del av den nya rättegången, precis som flera andra nuvarande och tidigare toppar i storklubben. Enligt den italienska tidningen La Gazzetta dello Sport är de andra topparna Pavel Nedved, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti och Stefano Braghin.

Enligt den italienska tidningen kan Juventus straffas med alltifrån en varning till böter och poängavdrag. Juventus uppges hoppas på enbart böter, medan åklagaren, i fallet, sägs ha hopp om poängavdrag för storklubben.

Juventus har tidigare gått ut med att klubben tillämpat relevanta redovisningsstandarder på ett korekkt sätt och vill, enligt Reuters, inte kommentera ämnet under fredagen.

Rättegången väntas äga rum i juni månad i år, samtidigt som en ny dom väntas på måndag vad gäller det första poängavdraget.

Juventus är just nu - med tre omgångar kvar av säsongen - på andra plats i Serie A.