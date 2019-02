Juventus-stjärna med i bilolycka - men kom undan oskadd

Juventus brasilianske stjärna Douglas Costa var under måndagen med om en otäck händelse på en motorväg mellan Milano och Turin i Italien. Enligt den engelska tidningen Daily Mail krockade brassen med en annan bil, även om det ännu är oklart vad som låg bakom olyckan.

Costa kom undan oskadd, medan föraren i den andra bilen fick föras till sjukhus med mindre skador. Däremot blev Costas bil mer eller mindre förströd, vilket går att se på en bild från den italienske journalsten Tancredi Palmeris Twitter-konto.

Brassen gjorde senast i helgen 45 minuter på planen när Juventus kryssade mot Parma och är den här säsongen noterad för ett mål och två framspelningar på 24 matcher i alla turneringar.

Jeez, these are the conditions of Douglas Costa’s car after his highway crash.

Allegedly, miraculously the Juventus player has no injuries.

A man from a different car has been transported to hospital with code yellow. pic.twitter.com/eBBLNSMOpE