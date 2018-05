Juventus vände underläge - nära sjunde raka scudetton

Emil Krafths Bologna skakade Juventus på bortaplan. Men i slutändan kunde Juve planenligt vinna med 3-1.

Det var Bologna som skulle göra matchens första mål efter en halvtimme. Gianluigi Buffon stod för en groda när han med en svag pass mot Daniele Rugani öppnade upp för en framstörtande Lorenzo Crisetig som sedan revs ner av Rugani. Bologna fick straff och Simone Verdi rullade iskallt in 1-0 mitt i målet.

Ledningen stod sig in i halvtid, men dryga fem minuter in i andra kom kvitteringen. Sebastien De Maio blev olyckligt självmålsskytt när han styrde in ett inlägg i eget mål.

Efter en timmes spel fick Emil Krafth en jättemöjlighet att åter ge Bologna ledningen. Svensken fick bollen i bortre delen av straffområdet och drog till. Buffon touchade bollen och räddade via stolpen. Kort därefter byttes Krafth ut.

Bara minuter senare var det istället Juve som tog ledningen efter att Antonio Mirante missat bollen på ett inlägg och Sami Khedira kunde stöta in 2-1.

Paulo Dybala utökade sedan till 3-1 för Juventus - vilket blev slutresultatet. Segern tar Juve ett stort steg mot den sjunde raka scudetton. En seger till räcker för att definitivt säkra titeln. Juventus har kvar att möta Roma borta den 13 maj och Verona hemma den 20:e.

Lagens startelvor:

Juve: Buffon - Cuadrado, Barzagli, Rugani, Asamoah - Khedira, Marchisio, Matuidi, Alex Sandro - Dybala, Higuain,

Bologna: Mirante - Mbaye, Romagnoli, De Maio - Krafth, Poli, Crisetig, Nagy, Keita - Verdi - Avenatti.