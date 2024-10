Juves missräkning - tappade poäng mot Cagliari

På söndagen tog Juventus, som huserade i toppskiktet i Serie A, emot bottengänget Cagliari i Turin.

Den kritiserade strikern Dusan Vlahovic satte "Den gamla damen" i ledning tidigt - då han säkert placerade in en straff i minut 15.

Många trodde nog det skulle "rinna iväg" för Juve. Men så blev det icke.

Iställer fick Cagliari med sig en straff i matchens slutskede efter en VAR-granskning. Razvan Martin var säkerheten själv när han placerade in det förlösande kvitteringsmålet. Detta var första gången som Juventus släppte in ett mål under årets upplaga av Serie A.

"Juve" åkte på ännu en smäll minuten senare. Francisco Conceicao åkte på sitt andra gula för dagen - och visades således ut.

Matchen slutade 1-1.