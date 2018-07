I slutet av juni kom Uefa med sitt slutgiltiga besked. Efter att italienska Milan inte följt det ekonomiska regelverket Financial Fair Play beslutade förbundet sig för att utesluta klubben ur den kommande Europa League-turneringen.

Milan köptes av kinesen Li Yonghong så sent som våren 2017 och för att finansiera köpet och den stora satsningen på spelarförvärv tog man ett lån hos den amerikanska hedgefonden Elliot Management. Men Yonghong har haft problem med likviditeten - vilket alltså slutade med att Uefa klev in och bestraffade klubben.

Nu går Elliot Management ut med beskedet att man planerar att gå in med ytterligare drygt 500 miljoner kronor - och att man tagit över ägandet av klubben efter att Yonghong misslyckats medan betala tillbaka en del av lånesumman, närmare drygt 320 miljoner kronor.

”Överföringen har skett som ett resultat av de åtgärder som vidtagits för att se till Elliots intressen, efter att den förre ägaren underlåtit sig att betala sina skulder gentemot Elliot.”, skriver fonden, enligt magasinet Four Four Two.

Nu skriver den New York-baserade fonden att man vill skapa långsiktig framgång för klubben - och få ordning på ekonomin.

”Målet är att skapa finansiell stabilitet”, skriver man i ett uttalande.

Tidningen Financial Times rapporterar att övertagandet kommer efter att Li Yonghong misslyckats med att sälja klubben vid ett flertal tillfällen. Tidigare har bland annat familjen Ricketts, som i dag även den amerikanska baseballklubben Chicago Cubs, uppgetts vara aktuella för att köpa klubben.