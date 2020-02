Ken Semas glädjebesked efter oroväckande bilderna: "Mitt knä är bra"

I lördags utspelade sig oroväckande scener på landslagsspelaren Ken Sema då hans Udinese ställdes mot Bologna. Mittfältaren blev utbytt redan i den första halvleken efter att han ådragit sig en skada. 26-åringen fick dessutom hjälp av planen.

Därefter rapporterade La Gazzetta dello Sport att det inte rör sig om någon allvarlig skada. Och nu ger Ken Sema glädjande besked.

”Det har varit några jobbiga dagar med osäkerhet och oro kring mitt knä, men med Gud på vår sida är ingenting omöjligt och jag har fått resultaten jag bett för. Mitt knä är bra och jag ser fram emot att vara tillbaka på planen så snart som möjligt”, skriver han på Twitter.

Sema är den här säsongen noterad för två mål på 21 matcher i Serie A och tampas om en plats i Sveriges EM-trupp.

THANK YOU GOD🙏🏿 it have been some tough few days with insecurity and fear about my knee but with God by our side nothing is impossible and i got the answer that i prayed for. My knee is good and i looking forward to be back on the pitch asap 🙏🏿🙏🏿 #belief #godisgreat #nklams pic.twitter.com/a4yNjMBv8j